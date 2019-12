LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB-Sportdirektor äußert sich zur Zukunft von Jadon Sancho

09.12.2019, 07:54 Uhr | t-online.de , vss

Bleibt er in Dortmund oder geht er bald? Michael Zorc hat sich zur Zukunft von BVB-Profi Jadon Sancho (Bild) geäußert. (Quelle: VI Images/imago images)

Zuletzt sorgte Jadon Sancho bei der Borussia Dortmund für Aufregung, weil er verspätet zurück zum Training und zu einer Teamsitzung kam. Beim 5:0-Sieg gegen die Fortuna Düsseldorf schoss er dann zwei Tore.

Im "Kicker" hat sich nun BVB-Sportdirektor Michael Zorc zu Wort gemeldet. Der 19-jährige Sancho sei "noch im Prozess des Erwachsenwerdens und des perfekten Profiverhaltens", beschwichtigt er. Ein Tranfer im Winter sei nicht geplant. Mehr dazu lesen Sie beim Sport.

