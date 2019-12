LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Erling Haaland verhandelt mit Borussia Dortmund und RB Leipzig

12.12.2019, 15:30 Uhr | t-online.de , vss

Am Wochenende gibt es das alljährliche Highlight für Dortmunder Sportfreunde. Denn am kommenden Samstag findet das diesjährige "Fest des Dortmunder Sports" im Goldsaal der Westfalenhalle Dortmund statt.

In Salzburg hatte Christoph Freund, anders als Michael Zorc, weniger Probleme mit der Bestätigung von Verhandlungen zwischen Erik Haaland und potenziell neuen Vereinen. Freund, Sportdirektor bei Haalands aktuellem Klub RB Salzburg, erklärte am Donnerstag: "Wir sind in alle Gespräche involviert. Wir wussten natürlich auch, dass Haaland am Mittwoch zu Gesprächen in Leipzig und Dortmund war. Alle in Salzburg wollen das Beste für ihn."

Sportdirektor Michael Zorc sagt, dass BVB-Keeper Roman Bürki ein außergewöhnliches Spiel gespielt hat. Man hat geglaubt, "er hat vier Arme". Bürki hat gegen Slavia Prag sämtliche Bälle gehalten. Über eine vorzeitige Vertragsverlängerung wird jedoch nichts gesagt. Zorc meint, er mache sich durchgehend über die Verträge seiner Spieler Gedanken, doch konkret wurde er nicht.

Vorm kommenden Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag gibt Lucien Favre eine Pressekonferenz. Hier können Sie diese live verfolgen:

DIE PRESSEKONFERENZ VOR #M05BVB 📺 Die Pressekonferenz mit Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc vor dem Spiel beim 1. FSV Mainz 05 zum Nachschauen. Gepostet von Borussia Dortmund am Donnerstag, 12. Dezember 2019

Borussia Dortmund könnte auf Ex-Trainer Jürgen Klopp (52) und Liverpool, auf Ex-Trainer Thomas Tuchel (46) und Paris Saint-Germain, Juve, Valencia oder Manchester City treffen, wie "Bild" berichtet.

Ab heute beginnt die offizielle Winterpause des Rugby-Vereins in Dortmund. Die Dortmunder Divas und Herren beendeten das Jahr mit einem Turnier. Die Termine zum Wiederbeginn des Trainings werden noch bekanntgegeben.

Wie die "Ruhrnachrichten" und das Dortmunder Lokalradio 91,2 berichten, soll Erling Haaland am Mittwoch auf dem Dortmunder Flughafen gelandet sein. Der 19-jährige Norweger steht aktuell bei RB Salzburg unter Vertrag und gilt als eines der gefragtesten Offensivtalente Europas. Schon lange kursieren Gerüchte, dass ein Wintertransfer zur Borussia Dortmund bevorsteht. Kommt Haaland also zum BVB? Weitere Details lesen Sie hier.

