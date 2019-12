LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB empfängt RB Leipzig zu Topspiel

17.12.2019, 08:06 Uhr | t-online.de , vss

Jubel beim BVB nach der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05: Am Dienstag muss Borussia Dortmund gegen RB Leipzig ran. (Quelle: Revierfoto/imago images)

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Am 16. Spieltag der Bundesliga lädt der BVB RB Leipzig zum Topspiel. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park. Verfolgen können Sie das Spiel auf Sky. Auf dem Spielfeld stehen voraussichtlich Roman Bürki, Dan-Axel Zagadou, Mats Hummels, Manuel Akanji sowie Jadon, Sancho, Achrad Hakimi, Julian Weigl, Julian Brandt, Kapitän Marco Reus und Thorgan Hazard.

Hallo und herzlich willkommen zurück! Auch an diesem Dienstag finden Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel hinterlassen.