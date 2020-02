LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB setzt in Champions-League-Kracher auf Erling Haaland

18.02.2020, 16:53 Uhr | t-online.de

Vor dem Champions League-Spiel gegen PSG hat der BVB in einem Video mit Lukas Piszczek die Ausgangslage analysiert.

Für PSG-Trainer Thomas Tuchel steht laut Sky-Experte Lothar Matthäus vor dem Champions-League-Duell mit seinem alten Klub Borussia Dortmund mehr auf dem Spiel als der Einzug in die nächste Runde. " Wenn er nach dem K.o. gegen Manchester United im vergangenen Jahr wieder im Achtelfinale die Segel streicheln muss, sind seine Tage in Paris gezählt", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner wöchentlichen Kolumne auf skysport.de

Wenn der BVB heute in Dortmund gegen Paris Saint-Germain spielt, sind die Blicke auch auf einen Mann am Spielfeldrand gerichtet: Thomas Tuchel. Der derzeitige PSG-Trainer hat eine Dortmund-Vergangenheit. Obwohl er nur zwei Saisons beim BVB tätig war, hat Thomas Tuchel Spuren hinterlassen. Unser t-online.de-Autor begab sich auf Spurensuche der BVB-Ära Tuchel. Lesen Sie den Beitrag hier...

Vor dem Champions-League-Kracher BVB gegen PSG verriet Trainer Lucien Favre, dass er viel auf die Stärke von Erling Haaland setzt. In der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte er: "Hier in Dortmund ist es natürlich nochmal etwas anderes für ihn, aber er hat in Salzburg auch schon Champions League gespielt. Ich denke, da braucht er keine lange Anlaufzeit." Auf dem Twitter-Account verriet Borussia Dortmund die mögliche Aufstellung für den Abend, mit Haaland an der Spitze.

PSG-Trainer Thomas Tuchel kann beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund auf Superstar Neymar zurückgreifen. Der Brasilianer hat seine Rippenverletzung auskuriert und steht im Aufgebot für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den BVB. Mehr dazu hier...

