BVB-Talent ins Nationalteam berufen

27.02.2020

Mit 17 Jahren, zwei Monaten und 21 Tagen ist Giovanni Reyna von Borussia Dortmund der jüngste Torschütze im DFB-Pokal. Giovanni Reyna überzeugte zuletzt mehrfach als Joker des BVB. Er legte etwa das 2:1-Siegtor im Achtelfinal-Hinspiel der Champions gegen Paris-Saint Germain auf.

Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler soll nun für die Freundschaftsspiele gegen die Niederlande am 26. März und vier Tage später gegen Wales zum US-Kader gehören.

