BVB-Rekordeinkauf – Bellingham kostet mehr als Mats Hummels

05.03.2020, 07:24 Uhr | t-online.de, vss

Im Sommer letzten Jahres kehrte Mats Hummels zum BVB zurück. Über 31 Millionen Euro hat der Klub dafür hingelegt. Das machte Hummels zum teuersten Einkauf der BVB-Geschichte, wie "Bild" berichtet. Doch dieses englische Talent toppt die Rekordsumme nun. 35 Millionen Euro hat die Borussia Dortmund für Jude Bellingham aus Birmingham City hingeblättert. Der Spieler ist gerade mal 16 Jahre alt.

