Polizei stürmt 21 Objekte in NRW

Groß-Razzia gegen den Miri-Clan

24.06.2021, 09:07 Uhr | mtt, t-online

Polizeieinsatz in Bochum (Symbolbild): In mehreren Ruhrgebietsstädten haben Einsatzkräfte am Donnerstag Objekte des Miri-Clans ins Visier genommen. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)