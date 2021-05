Dresden

Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen weiter gesunken

01.05.2021, 10:18 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen ist erneut leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner binnen einer Woche am Samstagmorgen mit 204,1 an. Am Freitag hatte der Wert noch bei 210,7 gelegen und am Donnerstag bei 214,3. Sachsen bleibt neben Thüringen (220,9) das zweite Bundesland, das eine Neuansteckungsrate über der 200er-Marke ausweist. Bundesweit ging die Inzidenz ebenfalls zurück auf 148,6.

Corona-Hotspot bleibt in Sachsen das Erzgebirge. Dort lag die Inzidenz bei 336,5. Allerdings gehen die Werte auch dort zurück. Am Freitag betrug die Inzidenz noch 354,1 und am Donnerstag 372,9. Die niedrigste Rate an Neuansteckungen verzeichnet in Sachsen weiterhin die Stadt Leipzig mit 121,7.

Laut RKI wurden 37 neue Todesfälle gemeldet. Damit sind im Freistaat seit Beginn der Pandemie 9105 Corona-Patienten gestorben.