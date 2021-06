Dresden

Missbrauchsfall Münster: Mann aus Pirna vor Gericht

03.06.2021, 17:49 Uhr | dpa

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall von Münster (Nordrhein-Westfalen) hat am Donnerstag am Landgericht Dresden der Prozess gegen einen Mann aus Pirna (Sächsische Schweiz) begonnen. Der ehemalige Hausmeister einer Dresdner Oberschule soll enge Kontakte zu Adrian V., dem mutmaßlichen Verantwortlichen von Münster, gehabt haben. V. habe dem 56-Jährigen 2019 und 2020 auch seinen heute elfjährigen Ziehsohn mehrfach vermittelt, wie eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft sagte. Der 56-Jährige ist unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Anschaffung und des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt.

Der Familienvater war im August 2020 festgenommen worden und ist in Untersuchungshaft. Laut Anklage hat er sich von V. immer wieder Fotos schicken lassen, auf denen zu sehen ist, wie dieser den Jungen missbraucht. V. sei zudem mehrfach nach Sachsen gereist, damit auch der Angeklagte sich an dem teils mit Drogen ruhiggestellten Kind vergehen konnte - in einem Wohnmobil sowie Ferienhäusern und Pensionen in Pirna und bei Meißen.

Laut Anklage hat sich der Mann in den Jahren zuvor mehrfach an einem zu den Tatzeiten zehn- bis 14-jährigen Schüler vergangen, auch im Hausmeisterbüro. In seiner Wohnung soll er ihm Pornos gezeigt, ihn zu sexuellen Handlungen motiviert und dabei heimlich gefilmt haben. Für den Prozess, der am 22. Juni fortgesetzt wird, sind insgesamt zehn Verhandlungstage bis Ende August terminiert.

Der Missbrauchsfall Münster, einer von drei großen Missbrauchsfällen in Nordrhein-Westfalen, kam im Juni 2020 nach Ermittlungen in einer Gartenlaube ans Licht. Es gab Festnahmen in mehreren Bundesländern, im Komplex "Rose" laufen bundesweit Verfahren gegen mindestens 20 Beschuldigte.