Dresden

Lastwagen erfasst Radfahrerin beim Abbiegen: Schwer verletzt

25.06.2021, 17:18 Uhr | dpa

Ein Lastwagenfahrer hat am Freitagnachmittag im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt eine Radfahrerin erfasst. Die 45-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß laut Polizei schwer verletzt. Sie und der Laster fuhren in die gleiche Richtung. Beim Rechtsabbiegen an einer Kreuzung übersah der 22-Jährige am Steuer dann den Angaben zufolge die junge Frau.