Per Google-Übersetzer auf Arbeitssuche: Messe für Ukrainer

Dresden Per Google-├ťbersetzer auf Arbeitssuche: Messe f├╝r Ukrainer Von dpa 30.05.2022 - 12:24 Uhr Lesedauer: 3 Min. Besucher einer Jobmesse f├╝r ukrainische Gefl├╝chtete stehen an Informationsst├Ąnden. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)

Es muss nicht gleich der Traumjob sein. Eine ├ärztin aus der Ukraine, die vor dem Krieg in der Heimat geflohen ist und nun wie etwa 8500 Landsleute in Dresden lebt, m├Âchte bis zur Anerkennung ihres Berufsabschlusses gern als Kosmetikerin arbeiten. Ein Eisenbahner hat sich als Lagerarbeiter beworben, eine Bauingenieurin als Bauzeichnerin. Jan Pratzka, Chef der Arbeitsagentur in Dresden, kennt mehrere Beispiele dieser Art. Er spricht von "Menschen mit Potenzial". Sie seien hochmotiviert und w├╝rden sich gern einbringen. In Dresden gebe es rund 5700 offene Stellen. "Es ist f├╝r jeden etwas da, es gibt Chancen f├╝r alle."

Das Interesse bei den Fl├╝chtlingen ist auf jeden Fall gro├č. Als am Montagvormittag im World Trade Center die erste Dresdner Jobb├Ârse f├╝r Ukrainerinnen und Ukrainer begann, waren die St├Ąnde von gut 40 Unternehmen und Verb├Ąnden sofort dicht umlagert. Viele Betroffene kommunizierten mangels Deutschkenntnissen per Google-├ťbersetzer mit den Firmenvertretern. Die meisten Unternehmen hatten Muttersprachler dabei. So wie der Chiphersteller Infineon, der seine ukrainische Mitarbeiterin Mariia Kozachok mitbrachte.

"Wir haben ein B├╝ro in Lviv und hatten schon vor Beginn des Krieges Mitarbeiter in der Ukraine angeworben", berichtete Felix Krackau, der als Talent Attraction Manager bei Infineon in Dresden f├╝r die Anwerbung von Fachkr├Ąften zust├Ąndig ist. F├╝nf Arbeitsvertr├Ąge seien bereits unter Dach und Fach gewesen, dann habe der Krieg Russlands gegen die Ukraine eine Anreise der neuen Mitarbeiter unm├Âglich gemacht. Nun soll die Suche nach Fachkr├Ąften hier weitergehen.