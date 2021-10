Düsseldorf

Taskforce sexueller Missbrauch: Mehr als 3800 Verfahren

20.10.2021, 11:58 Uhr | dpa

Im Kampf gegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen im Internet hat eine bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Taskforce in den zurückliegenden 15 Monaten mehr als 3800 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diese Bilanz stellte Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf vor. Die bei der Zentralstelle Cybercrime NRW (ZAC) angesiedelten acht Staatsanwälte um den Leiter Markus Hartmann werde nach der Erprobung von über einem Jahr als dauerhafte Einrichtung etabliert, sagte Biesenbach bei der Vorstellung einer ersten Bilanz. Ursprünglich war die Taskforce bis Ende 2021 befristet.

Die von den Generalstaatsanwaltschaften in Hamm und Düsseldorf vier abgeordneten Staatsanwälte werden in reguläre Planstellen umgewandelt, kündigte der Justizminister an. Biesenbach bezeichnete die Arbeit als großen Erfolg. Zusammen mit dem Landeskriminalamt sei es gelungen, eine Infrastruktur aufzubauen, die das digitale Umfeld von meist aus den USA kommenden Hinweisen zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und dem Tausch von Dateien zeigen.