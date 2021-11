Düsseldorf

Schulministerin: Kein Druck auf Schüler, Maske zu tragen

10.11.2021, 13:33 Uhr | dpa

Im anhaltenden Streit um die Maskenfreiheit im Unterricht hat Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) vor unzulässiger Einflussnahme auf die Schüler gewarnt. "Es darf weder über Lehrkräfte noch über Schulleitungen Druck ausgeübt werden auf die Schülerinnen und Schüler - auch nicht über die Kommunen vor Ort, dass das umgangen wird", sagte Gebauer zur landesweiten Abschaffung der Maskenpflicht am Sitzplatz.

Die seit dem 2. November geltende Aufhebung gelte landesweit für alle Schulen, bekräftigte sie am Mittwoch im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags. Die Schulen seien nach wie vor "ein sicherer Lern- und Lebensort", unterstrich die Ministerin. "Es gibt Infektionen auch an Schulen, aber keine Ausbrüche." Die SPD-Opposition betonte, die Maßnahme sei falsch und gehe an den Warnungen der Virologen angesichts steigender Corona-Neuinfektionszahlen vorbei.