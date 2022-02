Düsseldorf

SPD will im Landtagswahlkampf an vielen Haustüren klingeln

04.02.2022, 13:15 Uhr | dpa

Die SPD will im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen an vielen Haustüren klingeln. "Ich glaube, eines der entscheidenden Instrumente, was uns zum Erfolg verholfen hat in der Bundestagswahlkampagne und auf das die NRW-SPD auch zurückgreifen möchte, das ist der sogenannte Tür-zu-Tür-Wahlkampf - das Gespräch direkt vor Ort in den Kommunen an den Haustüren der Menschen", sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Freitag in einer Online-Pressekonferenz 100 Tage vor dem Wahltermin Mitte Mai.

"Wir sind immer noch in einer pandemischen Situation, wir wissen nicht, welche Formen von Großveranstaltungen, geschweige denn in geschlossenen Räumen bis Mai überhaupt möglich sein werden", bemerkte er mit Verweis auf unklare Rahmenbedingungen. Um so wichtiger sei es, jetzt nicht zu Hause zu sitzen und zu hoffen, auf den letzten Metern noch Veranstaltungen machen zu können, sondern das Herz in die Hand zu nehmen und in den Stadtteilen die Menschen direkt anzusprechen.

"Ich bin ja bei der Bundestagswahl der Tür-zu-Tür-König - wenn ich mich mal selber dazu krönen darf - der SPD gewesen, mit über 50.000 Türen, an denen ich mit meinem Team geklingelt habe" schilderte Kühnert. Ihm sei es damit gelungen einen Wahlkreis direkt zu gewinnen, der kein selbstverständlicher SPD-Wahlkreis sei.

"Insofern kommen die Prozente, die ein engagierter Türwahlkampf vor Ort reinholt, wirklich den Unterschied machen - lokal, aber natürlich auch landesweit." Datensätze dafür aus dem Willy-Brandt-Haus seien auf die Wahlkreise in NRW heruntergebrochen worden. Er verspüre große Bereitschaft und Lust der Kandidaten, dieses Format zu verwenden, sagte Kühnert.