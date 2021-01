Erfurt

Thüringen verschärft Corona-Regel: Winterferien früher

06.01.2021, 06:09 Uhr | dpa

Verlängerter Lockdown mit geschlossenen Schulen und Läden, strengere Kontaktbeschränkungen und vorgezogene Winterferien: Thüringen verschärft die Corona-Einschränkungen bis Ende Januar - wegen hoher Infektionszahlen. Auf die Regeln, die voraussichtlich vom 10. Januar an gelten sollen, verständigte sich das Kabinett nach mehrstündiger Beratung am späten Dienstagabend. "Die Minimierung von Kontakten hat jetzt höchste Priorität", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Nicht einigen konnte sich die Minister auf eine Verpflichtung für die Thüringer, ihren Bewegungsradius auf 15 Kilometer um ihren Wohnort einzuschränken. Daraus wurde eine Empfehlung für die Kreise mit hohen Infektionswerten. In Thüringen haben derzeit 14 von 17 Kreisen einen Sieben-Tage-Wert über 200 sowie zwei der sechs kreisfreien Städte.

Was die Landesregierung beschloss:

KONTAKTBESCHRÄNKUNG: Künftig sind Treffen jenseits des eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person erlaubt.

15-KILOMETER-REGELUNG: Die Thüringen sollen Einkäufe, Besorgungen, Sport und Freizeitaktivitäten wohnortnah erledigen - im Umkreis von 15 Kilometern.

WINTERSPORTORTE: Die Zufahrt von zu vielen Tagesausflüglern soll begrenzt oder verhindert werden. Die Orte werden durch das Innenministerium "bei der Durchsetzung der pandemiebedingten Regelungen zur Kontaktminimierung unterstützt".

VERSAMMLUNGSEINSCHRÄNKUNG: Wenn fünf Tage lang die Inzidenz über 300 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt, werden im jeweiligen Kreis oder der kreisfreien Stadt Versammlungen auf maximal 25 Teilnehmer begrenzt.

EINZELHANDEL: Geschäfte und Baumärkte dürfen künftig vorbestellte Waren bei Kartenzahlung verkaufen.

SCHULEN UND KITAS: Sie bleiben bis zum 31. Januar geschlossen. Danach beginnt der eingeschränkte Regelbetrieb.

ELTERNBEITRÄGE: Das Kabinett bittet den Landtag, die Voraussetzungen zu schaffen, um Eltern ohne Zugang zur Notbetreuung ihre Beiträge für Hort und Kindergärten für die Zeit der Schließung zu erstatten.

NOTBETREUUNG: Gibt es für Kinder bis zur 6. Klasse, wenn deren Eltern aus beruflichen Gründen keine Alternative haben und nicht ins Homeoffice wechseln können. Zugangsberechtigt sind auch Kinder von Eltern, die für die Pandemiebewältigung wichtig sind oder deren Tätigkeit von öffentlichem Interesse ist. Nötig ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers.

WINTERFERIEN: Der Beginn der Ferienwoche soll vom 8. Februar auf den 25. Januar vorgezogen werden. Die Präsenzpflicht der Schüler wird in der zweiten Februarwoche ausgesetzt. Schüler der Abschlussklassen sollen nach Corona-Tests ihr Programm auch im Januar an den Schulen absolvieren können.

Die neue Thüringer Corona-Verordnung soll am Mittwoch an den Landtag gehen, am 8. Januar veröffentlich werden und am 10. Januar in Kraft treten.