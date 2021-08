Erfurt

Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen wieder zweistellig

18.08.2021, 07:49 Uhr | dpa

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach Wochen im einstelligen Bereich ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche jetzt wieder zweistellig. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mitteilte, betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen 11,1. Am Dienstag war dieser Wert noch mit 8,5 angegeben worden. Es wurden 90 neue Fälle gemeldet, aber keine weiteren Todesopfer registriert.

In Gera stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 25,8 auf 26,8 und lag damit landesweit am höchsten. Einen Wert von 0 erreichte nur noch die Stadt Weimar. Seit Beginn der Pandemie wurden laut RKI 129 686 Erkrankungen gemeldet, 4390 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.