Alle aktuellen News zu Rot-Weiss Essen, TUSEM & Co.

16.10.2019, 11:08 Uhr

Egal, ob Rot-Weiss Essen, TUSEM Essen, PSV Essen, Schwarz-Weiß Essen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Essen.

In Essen ist am Wochenende ein Schiedsrichter bei einem Fußballspiel angegriffen worden. Der 40-Jährige flüchtete in eine Kabine, ein Spieler (20) sowie der Trainer (41) des Teams folgten ihm und griffen den Schiri weiter an. Ein Zeuge schritt ein und drängte die beiden aus der Kabine. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Landfriedensbruch. Die ganze Geschichte gibt es hier...

Herzlich willkommen in unserem neuen Sport-Live-Blog aus Essen. Hier informieren wir Sie nicht nur über Rot-Weiss Essen und TUSEM Essen, sondern über alles, was im Lokalsport in und um die Stadt wichtig ist. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben.

