120 Fans von Rot-Weiss-Essen aus der Regionalbahn geworfen

21.10.2019, 10:51 Uhr | t-online.de

Egal, ob Rot-Weiss Essen, TUSEM Essen, PSV Essen, Schwarz-Weiß Essen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Essen.

Auch diese Nachricht vom Wochenende teilen wir Ihnen noch mit: Rund 120 Fans von Rot-Weiss Essen sind am Samstag nach verbalen und tätlichen Angriffen auf Teilnehmer der Kurden-Demonstration in Köln von der Polizei aus einer Regionalbahn RE1 am Düsseldorfer Flughafen entfernt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf SID-Anfrage.

Bevor wir in die neue Woche starten, wollen wir doch noch einmal kurz zurückschauen: Am Wochenende spielten Rot-Weiss Essen und die SGS Essen – und zwar ziemlich erfolgreich. RWE siegte am Samstag 2:1 gegen Bergisch Gladbach (Daniel Heber in der 6. und Florian Bichler in der 54. Minute) und sichert sich den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga. Und die SGS Essen gewann gegen den 1. FC Köln in der ersten Bundesliga der Frauen mit stolzen 3:1. Zwei Tore erzielte Nicole Anyomi in der 14. und 65. Minute. Die SGS befindet sich nun auf dem vierten Tabellenplatz. Glückwunsch!

Herzlich willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Essen. Auch in dieser Woche informieren wir Sie hier wieder über Rot-Weiss Essen, TUSEM Essen und alles andere, was im Lokalsport in und um Essen wichtig ist.

