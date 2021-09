LIVEBundestagswahl in Essen

Wahlbeteiligung bei 47,4 Prozent

26.09.2021, 16:27 Uhr | bho, t-online

Wahlplakate an einer Straße in Essen: Die Wahlbeteiligung liegt auf ähnlichem Niveau wie 2017. (Quelle: Fotografie73/imago images)

In Essen sind am Wahlsonntag 409.000 Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bei uns erhalten Sie alle Nachrichte aus Ihrer Stadt im News-Blog.

Die Stadt Essen teilt sich in insgesamt drei Wahlkreise auf. Für den Wahlkreis Mülheim - Essen 1 zog Direktkandidat Arno Klare von der SPD in den Bundestag ein, für den Wahlkreis Essen 2 Dirk Heidenblut, ebenfalls SPD. Den Wahlkreis Essen 3 holte CDU-Kandidat Matthias Hauer.

15.24 Uhr: Wahlbeteiligung in Essen liegt bei 47,4 Prozent



Die Wahlbeteiligung in Essen lag um 14 Uhr bei 47,4 Prozent. das teilt die Stadt auf Twitter mit und wünscht sich noch mehr Beteiligung. Insgesamt haben sich aber schon leicht mehr Menschen an der Bundestagswahl 2021 beteiligt als an der vergangenen Bundestagswahl. Damals waren es am Ende 73,9 Prozent.