Europa League und Bundesliga warten auf die Eintracht

21.10.2019, 08:56 Uhr

Fans der Eintracht Frankfurt: In dieser Woche stehen zwei Spiele an. (Quelle: imago images)

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.



Das wird eine aufregende Woche für die Eintracht! Am Donnerstagabend empfängt die SGE den belgischen Standard Liege im Europa Pokal. Und am Sonntag ist das Team dann zu Gast bei Mönchengladbach.

Auch an diesem Sport-Montag heißen wie Sie wieder herzlich Willkommen in unserem Live-Sport-Blog aus Frankfurt. Hier finden sie heute wieder alle wichtigen Infos rund um Eintracht Frankfurt und die anderen großen bzw. kleinen Sportvereine in der Stadt.



