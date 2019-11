Alle aktuellen News zu Eintracht Frankfurt, FSV, FFC & Co.

LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Die Löwen Frankfurt haben gestern ihr Auswärtsspiel in Kaufbeuren mit 1:3. Den einzigen Treffer für die Frankfurter erzielte Stephen MacAulay kurz vor Schluss. "Löwen nicht bissig genug bei Jokern", schreibt der Verein auf seiner Seite.

Auf Facebook kommentieren einige Fans enttäuscht und teilweise wütend über das Ergebnis. "Es macht einfach Null Spaß mehr. Das ist sowas von emotionslos und langsam. In dieser Zusammensetzung vom Trainer über Spieler wird das nichts. Und es muss endlich das Schöngerede aufhören. Bald ist die Halle leer!", schreibt ein Nutzer. "Faszinierend wie man Woche für Woche bzw. Spiel für Spiel noch schlechter spielen kann...?", kommentiert ein anderer. Klingt so, als ob die Löwen beim nächsten Spiel am Freitag beim EV Landshut einiges wiedergutmachen müssten...

