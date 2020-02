LIVESport-Tag im Live-Blog

Fans feiern Timothy Chandler

12.02.2020, 17:13 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Mehr als 4.500 Fans von Eintracht Frankfurt reisen nach Mitteilung des Clubs zum Spiel gegen den BVB am Freitag an. Der Verein wünscht seinen Fans auf Twitter eine gute Anreise.

Stefan Seng, bisheriger Fanbeauftragter der Löwen Frankfurt, hat sich entschieden, sein Ehrenamt zum Ende der Saison 2019/2020 niederzulegen, heißt es vom Verein.

Die Löwen bedanken sich für Sengs "unermüdliche Arbeit und seinen Einsatz" und suchen nun einen beziehungsweise mehrere Nachfolger. "Tatsächlich würden wir die Arbeit des Fanbeauftragten gern auf mehreren Schultern verteilen wollen", so der Verein. Nähere Infos gibt es hier...

Beim furiosen 5:0-Spiel gegen FC Augsburg am vergangenen Freitag traf Timothy Chandler gleich zwei Mal. Seither wird er häufiger von Fans angesprochen, was ihn sehr freue, wie er den Kollegen vom "hr-Sport" sagte. Seit Januar ist der 29-Jährige zum Stammspieler aufgestiegen und schoss bereits vier Tore in der Rückrunde. Beliebt sei er aber auch, weil er einer der letzten Frankfurter Identifikationsfiguren sei, schreiben die Kollegen.



Chandler wurde in Frankfurt geboren, ist als Elfjähriger zur Eintracht gekommen. "Dass so jemand bei seinem Jugendverein nach einer langen Krankengeschichte auf einer neuen Position richtig durchstartet, lässt Fan-Herzen höher schnellen", heißt es im Bericht.

Eintracht Frankfurt gratuliert Heinz-Josef Koitka zum 68. Geburtstag. Da schließen wir uns gerne an:

Alles Gude, Heinz-Josef "Jupp" Koitka 🥳

Der ehemalige Adlerträger feiert heute seinen 6⃣8⃣. Geburtstag! #SGE pic.twitter.com/SKZVjHmLeM — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 12, 2020

in der Nacht zu Montag ist der Fotograf Holger Sabino, Künstlername Holger Sà, völlig unerwartet verstorben. Das teilte Eintracht Frankfurt auf seiner Homepage mit. Er wurde nur 51 Jahre alt.

In den vergangenen zwei Jahren begleitete Sà die Eintracht auf Reisen. "Kaum jemand war so nah dran an der Mannschaft, kaum jemand schaffte es, die besonderen Momente der letzten Monate so treffend zu dokumentieren", heißt es vom Verein.

Auch Fredi Bobic würdigt den Künstler. "Jeder verbindet mit Holgers Bildern seine eigene emotionale Erinnerung an diese Momente unserer Eintracht. Deshalb werden wir unsere gemeinsamen Erlebnisse immer mit Holger verbinden, er wird immer Teil unserer Erinnerung sein", so der Eintracht-Sportvorstand.

Die Fraport Skyliners waren gestern Abend zu Gast bei EWE Baskets Oldenburg und zeigten eine couragierte Leistung. Am Ende verloren die Frankfurter in der Verlängerung mit 81:85. Jetzt wird erstmal pausiert, erst am 1. März nach der Nationalmannschaftspause geht es weiter.

Beim Hessenderby gegen Bad Nauheim in der Eissporthalle Frankfurt überzeugten die Löwen: Sie gewannen mit 4:1 und holten den fünften Sieg in Folge.

Nach dem Spiel kam es offenbar zu Streitereien zwischen den Fans. Wie die Frankfurter Polizei auf Twitter mitteilt, mussten die beiden Fan-Langer auf dem Parkplatz konsequent getrennt werden.

Es hat sich jemand einem Platzverweis widersetzt und hielt es auch nicht für nötig dem Hausverbot des Veranstalters Folge zu leisten. In dem Fall wurden polizeiliche Maßnahmen getroffen. Auf dem Parkplatz mussten die beiden Fan-Lager konsequent getrennt werden. *kk — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) February 12, 2020

Außerdem soll sich ein Fan einem Platzverweis und dem Hausverbot des Veranstalters widersetzt haben.

Mijat Gacinovic mit Trainer Adi Hütter: Der Profi will für Frankfurt mehr Tore schießen. (Quelle: Sven Simon/imago images)



Der Eintracht Frankfurt-Profi Mijat Gacinovic ist wohl für seine Flüchtigkeitsfehler im Spiel bekannt – aber auch für seine selbstlose Spielweise, schreiben die Kollegen der "FAZ".



"Ich will überall dort sein, wo ich der Mannschaft helfen kann", wird Gacinovic dort zitiert. Seine Einstellung scheint das Team stets im Fokus zu haben. Der Spieler sagt: "Wenn die Mannschaft gewinnt, sind alle Spieler gut, wenn die Mannschaft verliert, sind alle schlecht." Bleibt die Frage, ob er noch besser sein könnte, wenn er egoistischer wäre? "Tore sind nicht alles", lautet da seine Antwort. Auch wenn er zugibt, für Frankfurt mehr Tore schießen zu wollen.

