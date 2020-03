LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht muss doch ohne Fans gegen Basel spielen

12.03.2020, 09:23 Uhr | t-online.de

Die Eishockey-Saison ist bereits wegen des grassierenden Coronavirus vorzeitig beendet worden. Nun müssen die Löwen Frankfurt auch das geplante diesjährige Osterturnier absagen, das eigentlich vom 10. bis 13. April stattfinden sollte.



"Die aktuelle Lage zur Coronakrise verbunden mit den gesundheitlichen Risiken und die damit einhergehende Planungsunsicherheit (etwa durch ein kurzfristiges Verbot der Veranstaltung durch die Behörden) geben uns keine andere Möglichkeit", teilte der Verein jetzt mit.

Auch ohne die lautstarke Unterstützung der Fans will sich Eintracht Frankfurt im Geisterspiel gegen den FC Basel eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Europa League verschaffen. "Vor allem zuhause haben wir viele gute Ergebnisse erzielt, von daher bin ich überzeugt, dass wir eine sehr gute Leistung zeigen werden", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter vor der Partie am Donnerstag in Frankfurt.

Also doch. Zuerst hieß es noch, dass das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel wie geplant mit Zuschauern stattfinden kann. Doch jetzt die Kehrtwende: Auch das Achtelfinal-Hinspiel der Hessen wird unter Ausschluss der Zuschauer stattfinden. Das verfügte das Frankfurter Gesundheitsamt am Mittwochabend nach einer Neubewertung der Lage zur Ausbreitung des Coronavirus.

"Wir bedauern das sehr, aber wir haben auch stets betont, dass wir jede behördliche Anordnung aufgrund veränderter Voraussetzungen akzeptieren, da die Gesundheit unserer Fans und Besucher absolute Priorität hat", kommentierte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann die Entscheidung.

Das Gesundheitsamt Frankfurt hat Eintracht Frankfurt am Nachmittag über eine neue Infektionslage des Coronavirus informiert. Das @EuropaLeague-Spiel gegen den @FCBasel1893 wird demnach ohne Zuschauer ausgetragen. Alle Infos 👇#SGE #SGEBaselhttps://t.co/BnFUIn732a — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 11, 2020

