LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht-Mönchengladbach-Partie wird zum Geisterspiel

11.03.2020, 09:59 Uhr | t-online.de

Blick in die Commerzbank-Arena in Frankfurt: Das Europa-League-Spiel am Donnerstag wird mit, das Bundesliga-Spiel am Sonntag wird ohne Zuschauer stattfinden. (Quelle: Eibner/imago images)