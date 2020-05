Protest war nicht angemeldet

Frankfurter Polizei verteidigt Vorgehen bei Anti-Corona-Demo

11.05.2020, 12:22 Uhr | dpa

Proteste in Großstädten, steigende Reproduktionszahl: So sieht die Corona-Lage in Deutschland nach dem Wochenende aus. (Quelle: Reuters)

Nach den jüngsten Lockerungen steigt die Corona-Ansteckungsrate in Deutschland wieder. Gleichzeitig sehen sich Kritiker von Maßnahmen in ihren Grundrechten beschnitten. (Quelle: Reuters)

Etwa 500 Demonstranten haben in Frankfurt gegen die Corona-Auflagen demonstriert, ohne Sicherheitsabstand und meist ohne Mundschutz. Genehmigt war die Veranstaltung nicht, doch die Polizei schritt nicht ein.

Die Frankfurter Polizei hat ihr Vorgehen während der Demonstration gegen Corona-Auflagen am Wochenende verteidigt. "Aufgrund der Verhältnismäßigkeit und um eine Eskalation zu vermeiden, wurde die Demonstration nicht aufgelöst", sagte ein Sprecher am Montag. Am Samstag waren um die 500 Demonstranten durch die Frankfurter Innenstadt gezogen und hatten dabei Abstandsregeln missachtet.

Laut Polizei war die Veranstaltung nicht angemeldet gewesen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern sei zum Teil unterschritten worden. Viele Teilnehmer trugen keine Schutzmasken. Die Demonstration an sich sei aber friedlich und störungsfrei verlaufen, sagte der Sprecher.

Ein Mann hält einem Polizeibeamten während einer Demonstration in Frankfurt eine Ausgabe des Grundgesetzes entgegen: Mehr als 500 Menschen haben in der Innenstadt protestiert. (Quelle: Arne Dedert/dpa)



Obwohl zuletzt zahlreiche Auflagen aufgehoben wurden und in dieser Woche weitere Lockerungen in Kraft treten, waren in ganz Deutschland Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die aus ihrer Sicht übertriebenen Einschränkungen und Grundrechtseingriffe zu protestieren.

Medienberichten zufolge hatten die Teilnehmer in Frankfurt auch für das kommende Wochenende eine Demonstration angekündigt. Die Polizei hat nach jetzigem Stand keine Kenntnis über eine angemeldete Veranstaltung.