Bekannter der Toten

Festnahme vier Jahre nach Fund von Frauenleiche

12.05.2020, 19:29 Uhr | dpa

2016 ist die Leiche der Frau im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach gefunden worden. Vergangene Woche konnte sie identifiziert werden. Nun nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der vor knapp vier Jahren in Frankfurt eine 56 Jahre alte Frau getötet haben soll. Der 23-Jährige aus Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Er stehe "in dringendem Verdacht, für den Tod der Frau verantwortlich zu sein". Der Verdächtige stamme aus dem persönlichen Umfeld der Toten.

Details teilten die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft Darmstadt mit dem Hinweis auf "die noch andauernden Ermittlungen" nicht mit. Die Festnahme fand bereits am Mittwoch der vergangenen Woche (6. Mai) statt, wurde aber erst jetzt bekannt.

Die Leiche war am 10. August 2016 bei Mäharbeiten in einem Gebüsch in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Nieder-Eschbach gefunden worden. Lange wurde über die Identität der Frau gerätselt – letzte Woche konnten die Behörden einen Durchbruch vermelden. t-online.de hatte berichtet. Die Polizei hatte damals für Hinweise zur Aufklärung des Falles eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.