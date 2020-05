In drei Wohnungen gefunden

Frankfurter Polizei entdeckt zufällig Drogenhandel

18.05.2020, 13:16 Uhr | dpa

Wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt sind Polizisten zu einer Frankfurter Wohnung ausgerückt. Dort fanden sie Drogen. Dann überprüften sie zwei weitere Wohnungen – und wurden fündig.

Die Polizei hat in Frankfurt in Wohnungen von drei Männern im Alter zwischen 21 und 23 Jahren Drogen und Waffen gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine Streife wegen Verdachts auf häusliche Gewalt in die Wohnung eines 23 Jahre alten Mannes gerufen worden. Dort stellten die Beamten demnach bei der Aufnahme der Anzeige Marihuana, Amphetamin und Feinwaagen sicher.

Weitere Ermittlungen führte die Polizei nach eigenen Angaben zu zwei weiteren Wohnungen in Frankfurt, in denen zwei 21 Jahre alte Männer ebenfalls Drogen lagerten. In einer der beiden Wohnungen fand die Polizei demnach neben Haschisch und Marihuana etwa 3.800 Euro Bargeld, Handys sowie Waffen, unter anderem eine Machete, ein Schlagring und drei verbotene Messer.

Gegen die Männer seien Anzeigen wegen Drogenhandels sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt worden, hieß es. Insgesamt fand die Polizei mehr als 150 Gramm Marihuana und mehr als 900 Gramm Haschisch. Der 23 Jahre alte Mann muss sich demzufolge außerdem wegen Körperverletzung verantworten.