Schwerer Unfall

Lkw am Frankfurter Flughafen umgekippt – aufwendige Bergung

16.07.2020, 07:58 Uhr | t-online.de

Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei (Symbolbild): Auf der A5 am Frankfurter Flughafen hat es einen Lkw-Unfall gegeben. (Quelle: MedienServiceMüller/imago images)

Am Frankfurter Flughafen ist ein Lastwagen verunglückt. Offenbar fuhr der Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit. Für die Bergungsarbeiten war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Auf der Verbindung der A5 in Richtung Cargo City Süd am Flughafen Frankfurt ist ein Lkw in der Nacht zu Donnerstag verunglückt. Die Bergung gestaltete sich schwierig, wie die Feuerwehr berichtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Lastwagen auf der L3262 auf die Seite gekippt sein – vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit. Das berichtet "op-online". Offenbar war der Lastwagen mit Schüttgut geladen. Ein Großteil dessen verblieb auch nach dem Umkippen im Anhänger, weshalb sich die Bergung schwierig gestaltete. Der Lkw war zunächst zu schwer, um mit einem Kran angehoben zu werden. Deswegen musste ein Bagger hinzukommen, der beim Entladen half.

Der #LKW wird durch den #Feuerwehrkran aufgerichtet, um den Dieselaustritt aus dem beschädigten Fahrzeugtank zu stoppen. Der bereits ausgetretene #Kraftstoff wird mit Bindemittel aufgenommen.

Der LKW-Fahrer wurde mit dem RTW in die Klinik gebracht. ^js — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) July 15, 2020

Wie es weiter heißt, sei Diesel aus dem Fahrzeug ausgetreten. Die Feuerwehr pumpte den Kraftstoff aus dem beschädigten Lkw-Tank. Der bereits ausgelaufene Diesel wurde mit Bindemittel aufgenommen.

Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Der Lkw-Fahrer wurde jedoch nur leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Auf Twitter erklärte die Feuerwehr, dass der Fahrer nicht eingeklemmt worden ist. Die Strecke am Frankfurter Flughafen blieb für einige Zeit gesperrt. Nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wurde die Unfallstelle an die Polizei übergeben.