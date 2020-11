Forscher aus Frankfurt

Spray könnte gegen Corona helfen

24.11.2020, 10:01 Uhr | t-online

Es könnte ein wichtiger Schritt im Kampf gegen das Coronavirus sein: Forschende haben einen Stoff gefunden, der das Virus vom Eindringen in Zellen abhält.

Forschende aus Frankfurt haben einen Stoff gefunden, der möglicherweise gegen das Coronavirus hilft. Damit das SARS-CoV-2-Virus in Wirtszellen eindringen kann, muss das sogenannte "Spike"-Protein, das auf seiner Oberfläche sitzt, gespalten werden. Enzyme der Wirtszellen, Proetasen genannt, helfen bei der Spaltung. Wissenschaftler der Frankfurter Goethe-Universität, der University of Kent und der Medizinischen Hochschule Hannover haben nun herausgefunden, dass der Stoff Aprotinin die Protease hemmt und die Infektion von Zellen mit dem Virus verhindern kann. Das teilte die Goethe-Universität mit.

Demnach haben Zellkultur-Experimente gezeigt, dass Aprotinin die Virusvermehrung in den Zellen stoppen kann. Der Effekt wird schon bei Aprotinin-Konzentrationen erreicht, die man auch in Patienten erreichen könnte. In Russland werden laut der Mitteilung bereits Aprotinin-Sprays gegen Grippeviren eingesetzt. Aprotinin könne daher ein Kandidat zur Behandlung von Covid-19 sein, den man schnell an Patienten testen könne.