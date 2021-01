Frankfurt am Main

Eintracht-Kapitän Abraham zum Abschied in Startelf

17.01.2021, 17:40 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham steht in seinem letzten Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag gegen den FC Schalke 04 in der Startelf. Der 34 Jahre alte Abwehrspieler kehrt auf eigenen Wunsch in seine Heimat Argentinien zurück. Auf der Bank saß bereits der bis zum Ende des Jahres von Real Madrid ausgeliehene Rückkehrer Luka Jovic.

Der Torjäger spielte von 2017 bis 2019 in Frankfurt und wechselte danach rund 60 Millionen Euro nach Spanien. In der Anfangsformationen standen zudem Aymane Barkok, Makoto Hasebe und Djibril Sow für Stefan Ilsanker, Daichi Kamada und Sebastian Rode. Beim FC Schalke ersetzt Benito Raman den verletzten Alessandro Schöpf im Mittelfeld. Ansonsten schickte Trainer Christian Gross die gleiche Mannschaft wie beim Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim(4:0) auf den Platz.