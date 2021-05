25.000 Anwohner betroffen

Weltkriegsbombe in Frankfurter Nordend gesprengt

20.05.2021, 00:35 Uhr | t-online, dpa

Ein Polizeifahrzeug sperrt eine Straße im dicht besiedelten Frankfurter Nordend ab, nachdem dort bei Baggerarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt wurde: Sie muss womöglich noch am Mittwoch entschärft werden. (Quelle: Rumpenhorst/dpa)

Im Frankfurter Nordend ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entdeckt worden, die "dringend" entschärft werden musste. In der Nacht gab es dann endlich die Entwarnung für Anwohner.

Im Nordend in Frankfurt ist in der Nacht zu Donnerstag eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. "Sprengung erfolgt", teilte die Feuerwehr kurz nach Mitternacht über Twitter mit. Man kontrolliere nun den gesperrten Bereich auf Schäden. Kurz darauf dann grünes Licht, die Absperrungen seien wieder aufgehoben.





Wegen des Bombenfunds am Mittag bei Baggerarbeiten in der Schwarzburgstraße hatten rund 25.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Auch ein Krankenhaus musste evakuiert werden. Der gefährliche Fund musste wegen der Bauart und wegen des Zustandes vor Ort kontrolliert gesprengt werden.

Blick auf die Baustelle in Frankfurt: Dort wurde die Weltkriegsbombe gefunden. (Quelle: Börsch/t-online)







Der Fundort liegt in einem Wohngebiet mit Gründerzeit-Mehrparteienhäusern und unmittelbar neben einem ehemaligen Weltkriegsbunker sowie in der Nähe eines Spielplatzes. Die Schwarzburgstraße und zwei umliegende Straßen waren abgesperrt gewesen. Bewohnerinnen und Bewohner, die unterwegs waren, konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.