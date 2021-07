Altes Oberforsthaus

Frankfurter Kulturdenkmal von Feuer zerstört

09.07.2021, 09:44 Uhr | t-online, dpa

In Frankfurt ist der Dachstuhl des 1729 errichteten Oberforsthauses in Flammen aufgegangen. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde schwer beschädigt und ist jetzt einsturzgefährdet.

Gegen 22 Uhr am Donnerstagabend gingen mehrere Notrufe in Frankfurt ein: Feuer im bekannten historischen Oberforsthaus. 15 Feuerwehrfahrzeuge rasten in den Frankfurter Stadtwald. Als sie ankamen, brannte der Dachstuhl des 1729 gebauten Gebäudes bereits in voller Ausdehnung.

Feuerwehrleute am Brandort: Das Dach brannte komplett ab, das Gebäude ist teilweise einsturzgefährdet. (Quelle: 5vision.media)



Bis ein Uhr nachts zogen sich die Löscharbeiten hin. Ein Übergreifen des Brandes auf andere Objekte konnte verhindert werden, doch das Dach war nicht mehr zu retten. Laut Feuerwehr sind Teile des Gebäudes einsturzgefährdet. Die Brandursache ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten.

Bei dem historischen Oberforsthaus handelt es sich um ein in der Stadt als Kulturdenkmal eingestuftes Überbleibsel eines 1729 errichteten Ensembles. Bereits im 18. Jahrhundert galt das Oberforsthaus als ein beliebter Gasthof. Aktuell gilt das gesamte Gelände aber auch als ein verlorener Ort: Die Bausubstanz ist äußerst marode. Seit Jahren ist die Stadt darum bemüht, Investoren an Land zu ziehen und das Gelände wieder mit Leben zu füllen.