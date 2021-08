Streit am Kiosk eskaliert

Mann sticht 22-Jährigem Messer in den Hals

25.08.2021, 08:46 Uhr | t-online

An einem Kiosk im Frankfurter Stadtteil Rödelheim sind vier Männer aufeinander losgegangen. Ein 42-Jähriger verletzte einen jüngeren Kontrahenten dabei schwer mit einem Messer.

Gewalt in Frankfurt-Rödelheim: Vier Männer sind in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr an einem Kiosk in der Radilostraße in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, standen sich dabei ein 42-Jähriger und drei jüngere Männer im Alter zwischen 22 bis 32 Jahren gegenüber.

Ein Polizeisprecher zu t-online: "Aus der verbalen Auseinandersetzung wurde eine körperliche. Im Zuge dessen zog der 42-Jährige dann plötzlich ein Messer und stach auf den 22-Jährigen ein."

Messer verletzte Opfer am Hals

Der Messerstecher traf seinen Kontrahenten am Hals. Dieser wurde nach notärztlicher Versorgung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Er soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Hintergrund des Streits ist bis jetzt noch vollkommen unklar, ebenso, wie sich die körperliche Auseinandersetzung genau entfaltet hat und wer zuerst zuschlug.