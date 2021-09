Trotz roter Ampel

Radfahrer kollidiert mit Straßenbahn – schwer verletzt

14.09.2021, 11:48 Uhr | dpa

In Frankfurt ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn gekommen. Der Radfahrer hatte wohl eine rote Ampel missachtet und sich durch den Aufprall am Kopf verletzt.

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in der Frankfurter Innenstadt ist ein 75-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann soll am Montagabend in der Weißfrauenstraße in Richtung Seckbächer Gasse eine rote Ampel überfahren haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

In Folge wurde der 75-Jährige von einer Straßenbahn erfasst und dabei lebensbedrohlich am Kopf verletzt. Der 46-jährige Straßenbahnfahrer erlitt durch den Unfall einen Schock. Der Bereich der Unfallstelle war mehrere Stunden lang gesperrt.