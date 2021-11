Unfall in Frankfurt

Lkw brennt vollständig aus – Fahrbahn stark beschädigt

03.11.2021, 09:44 Uhr | dpa, t-online, KS

In der Nähe des Frankfurter Flughafens ist ein Lkw mit einem anderen kollidiert – und in eine Baustelleneinrichtung und Leitplanke gekracht. Autofahrer leisteten umgehend Hilfe und retteten einen der Fahrer.

Bei einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 5 in der Nähe des Frankfurter Flughafens ist am Dienstag ein Lkw in Flammen aufgegangen. Der Feuerwehr zufolge wurden zwei Feuerwehrleute und der Fahrer leicht verletzt. Erste Untersuchungen der Rettungskräfte lassen nach Angaben der Polizei vermuten, dass ein medizinischer Notfall als Unfallursache in Frage kommt.

Den Ermittlungen zufolge befuhr der 50-jährige Fahrer des Lastkraftwagens gegen 12.50 Uhr die BAB 5 in Richtung Süden. Zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Zeppelinheim sei er leicht auf einen anderen Lastwagen aufgefahren und dann von der Fahrbahn abgekommen.



Lkw-Unfall in Frankfurt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Fahrer kollidierte dabei mit einer Baustelleneinrichtung und der Schutzplanke. Auf dem Seitenstreifen kam der Lkw zum Stehen und fing Feuer. Andere Fahrer hätten angehalten, um Hilfe zu leisten. Ein Helfer habe den Fahrer aus dem Fahrerhaus gerettet und den geistesgegenwärtigen Mann geborgen, so die Polizei.

Einsatzkräfte sind an der Unfallstelle: Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis Mitternacht an. (Quelle: 5vision.media)



Auch ein Rettungshubschrauber sei zwischenzeitlich im Einsatz gewesen. Nach ersten Untersuchungen könnte ein medizinischer Notfall der Auslöser gewesen sein. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.



Schaden im sechsstelligen Bereich

Der Lkw sei durch die Feuerwehr gelöscht worden. Dieser brannte vollkommen aus und wurde im Anschluss abgeschleppt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten fast zwei Stunden vollgesperrt.

Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, kam es noch bis Mitternacht zu Sperrungen. Die Fahrbahn war durch den Brand stark beschädigt und musste ausgebessert werden. Auch die Bergung des Lkw benötigte viel Aufwand.

Der 57 Jahre alte Fahrer des zweiten Lastwagens wurde nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und der Schadenshöhe dauern an. Schätzungen nach befindet sich die Summe im sechsstelligen Bereich.