Frankfurt am Main

Kaiserslauterer Schülerin gewinnt Plakatwettbewerb

09.11.2021, 11:31 Uhr | dpa

Mit einem Plakat gegen das Komasaufen hat die 14-jährige Schülerin Emma West aus Kaiserslautern den landesweiten Wettbewerb "bunt statt blau" gewonnen. Nach Angaben der Krankenkasse DAK-Gesundheit von Dienstag nahmen rund 4000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland an dem Plakatwettbewerb teil. Das Bild der Schülerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Kaiserslautern geht nun ins Bundesfinale. Die Gewinner sollen am 30. November feststehen.

Eine Jury wählte die Zeichnung aus rund 300 Einreichungen als regionales Siegermotiv 2021 aus. Der Preis ist mit 300 Euro dotiert. Der zweite Platz ging an Janna Döscher (17) aus Mainz. Die 16-jährige Olesja Andreicuka aus Montabaur belegte den dritten Platz.

Der DAK-Gesundheit zufolge nahmen an der Präventionskampagne "bunt statt blau" seit dem Start vor zwölf Jahren rund 115.000 Schülerinnen und Schüler teil. "Die Schule ist ein wichtiger Ort, um unsere gemeinsamen Präventionsbemühungen gegen schädlichen Alkoholkonsum umzusetzen", sagte der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) als Schirmherr der Aktion bei der Übergabe der Preise in Mainz.