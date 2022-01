Feuerwehr im Großeinsatz

Brand in JVA Weiterstadt – Insasse verletzt

20.01.2022, 21:14 Uhr | pb, t-online

In der JVA Weiterstadt hat es am Abend gebrannt: Bei dem Feuer wurde ein Insasse verletzt, Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz. Der Mann kam ins Krankenhaus.

In der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt hat es am späten Donnerstagnachmittag gebrannt. Das berichten ein Reporter vor Ort und der Hessische Rundfunk. Demnach war es gegen 17 Uhr zu einem Feuer in einer Zelle gekommen, die Brandursache ist den Berichten zufolge noch unklar.

Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen, berichtete ein Reporter vor Ort. Zur Schwere der Verletzungen des Insassen gab es zunächst keine Informationen. Der Häftling sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die JVA Weiterstadt, rund 30 Kilometer von Frankfurt entfernt, ist die größte Justizvollzugsanstalt des Bundeslands Hessen. In dem Männergefängnis gibt es Platz für rund 800 Insassen.