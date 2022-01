Omid Nouripour

"Frankfurter Bub" in der Grünen-Spitze

30.01.2022, 12:52 Uhr | dpa, t-online

Gratulationen für Omid Nouripour: Der Frankfurter wurde in die neue Doppelspitze der Grünen gewählt. Zusammen mit Ricarda Lang soll er die Nachfolge von Habeck und Barbock antreten.

Die hessischen Grünen haben nach dem Online-Parteitag dem "Frankfurter Bub" Omid Nouripour zur Wahl als Grünen-Chef gratuliert. "Omid Nouripour nennt sich selbst einen "Frankfurter Bub" und es ist ihm im Oktober gelungen, erstmals ein hessisches Direktmandat für den Bundestag zu erringen", teilten die beiden hessischen Parteivorsitzenden Sigrid Erfurth und Sebastian Schaub am Sonntag mit. Er sei Teil unseres Spitzenduos in Hessen für die Bundestagswahl gewesen.

Der Außenpolitiker Nouripour und die Sozialpolitikerin Ricarda Lang wurden am Samstag vom Online-Parteitag der Grünen zum neuen Führungsduo gewählt. Sie sollen als Parteivorsitzende die Nachfolge von Annalena Baerbock und Robert Habeck antreten, die seit Dezember Minister in der Ampel-Regierung sind. Die digitalen Voten müssen nun noch formal per Briefwahl bestätigt werden, was bis zum 14. Februar geschehen soll. Erst danach sind die beiden Neuen auch formell im Amt.