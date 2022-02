Frankfurt am Main

Dritte Vollversammlung des Synodalen Wegs tritt zusammen

03.02.2022, 02:07 Uhr | dpa

Die Synodalversammlung, das zentrale Gremium des Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland, tritt heute in Frankfurt/Main zum dritten Mal zusammen. Sie dürfte von den Diskussionen um das kürzlich veröffentlichte Münchner Missbrauchsgutachten und das Bekanntwerden einer Falschaussage des damaligen Erzbischofs und emeritierten Papstes Benedikt XVI. begleitet werden. So forderten mehrere Reform- und Betroffenengruppen die Synodalen zu Mut und echtem Wandel auf.

Die Synodalversammlung zählt 230 Mitglieder: die 69 deutschen Bischöfe, 69 Vertreter des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) - die Vertretung der Laien, also der Nicht-Kleriker - und 92 Vertreter verschiedener katholischer Berufsgruppen. Sie behandelt vier Themenfelder: die Position der Frau in der Kirche, den Umgang mit Macht, die katholische Sexualmoral und die priesterliche Ehelosigkeit (Zölibat). Angestoßen wurde der Reformprozess als Reaktion auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche.

Wegen der Corona-Pandemie findet die nunmehr dritte Synodalversammlung unter strengen Hygienebedingungen in der Frankfurter Messe statt. So müssen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer täglich auf das Coronavirus testen lassen. Ziel des Reformprozesses ist es, die Kirche in wesentlichen Punkten zu erneuern.