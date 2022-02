Durch bessere Kooperation

Al-Wazir will Hessens Start-up-Szene ausbauen

08.02.2022, 20:21 Uhr | dpa

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Archivbild): Der Grünenpolitiker will die Start-ups in Hessen unterstützen. (Quelle: Hoffmann/imago images)

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir fordert noch mehr Rückenwind für Start-ups. Durch Kooperation und finanzielle Unterstützung soll das erreicht werden.

Die Start-up-Szene in Hessen wächst. Mehr als 1.400 aktive Start-ups verfolgten mittlerweile im Land ihre innovativen Geschäftsideen, teilte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden mit. Alleine im vergangenen Jahr seien 188 neue Start-ups in Hessen gegründet worden.

"Hessens Stärke ist das breit aufgestellte Start-up Ökosystem", erklärte der Wirtschaftsminister. "Seine Schwäche liegt noch in dessen noch suboptimaler landesweiter Vernetzung und der Notwendigkeit effektiverer Kooperation." Ziel sei daher, eine Kultur der Kooperation im Land zu schaffen, kündigte Al-Wazir an.

Von der Zusammenarbeit zwischen Start-ups, etablierten Unternehmen, Universitäten und Experten der Wirtschaftsförderung sowie dem Gründerzentrum TechQuartier und StartHub als zentraler Anlaufstelle für die Szene im Land profitierten alle Beteiligten. Kooperationen ermöglichten auch einen leichteren Zugang zu potenziellen Kunden und zu Risikokapital, betonte der Minister.

Eine international wahrnehmbare Imagekampagne sowie das Start-up-Gründerstipendien "Push" sollen für weiteren Rückenwind sorgen. Mit dem Stipendium können nach Angaben des Grünen-Politikers jeweils bis zu 40.000 Euro aus Landesmitteln zur Unterstützung ermöglicht werden.