Frankfurt am Main

Bahn investiert mehr als 1,5 Milliarden Euro in Hessen

09.02.2022, 10:08 Uhr | dpa

Schienen, Brücken, Bahnhöfe: Die Deutsche Bahn hat für dieses Jahr mehr als 1,5 Milliarden Euro Investitionen in Hessen angekündigt. Rund 210 Kilometer Gleise, 210 Weichen sowie 8 Brücken würden modernisiert und erneuert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit. Auch in 65 Haltepunkte und Bahnhöfe soll das Geld fließen, darunter Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis), Hanau, Lollar (Landkreis Gießen) und Mainz-Kastel. Zudem geht der Umbau der B-Ebene am Frankfurter Hauptbahnhof weiter. 470 zusätzliche Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Fachkräfte für Ausbau und Instandhaltung sollen in diesem Jahr im Bundesland neu eingestellt werden.

Am Knoten Frankfurt-Stadion soll in diesem Jahr mit dem Bau zweier neuer Gleise begonnen werden, zudem stehen die S-Bahn-Vorhaben S6 und Nordmainische S-Bahn weiter auf der Agenda. Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) erhält ein elektronisches Stellwerk für die Ausbaustrecke von und nach Hanau. Eine starke Infrastruktur sei die Grundlage für ein attraktives Angebot, auch mit Blick auf den Klimaschutz, erklärte Vorstandsmitglied Ronald Pofalla.