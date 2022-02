Großeinsatz in Bad Homburg

Mehrere Kaninchen und eine Katze bei Brand gerettet

10.02.2022, 11:00 Uhr | t-online

Brand in Wohnhaus in Bad Homburg: Mehrere Kaninchen und eine Katze konnten gerettet werden (Quelle: 5Vison)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg nahe Frankfurt am Main sind mehrere Personen und Tiere von der Feuerwehr gerettet worden. Die Brandursache ist bislang unklar.

Am späten Mittwochabend kam es zu einem Brand in der Urseler Straße in Bad Homburg nahe Frankfurt am Main: In einem Mehrfamilienhaus mit Bäckerei und Weinhandlung im Erdgeschoss brach das Feuer gegen 22.15 Uhr aus. Wie die "hessenschau" berichtete, seien dabei zwei Menschen verletzt worden. Sie befänden sich derzeit im Krankenhaus.

Die Feuerwehr konnte alle Anwohner evakuieren: Eine Person wurde durch die Feuerwehr aus der Brandwohnung gerettet, zwei weitere Bewohner wurden aus der darüber liegenden Dachgeschosswohnung.



Nahe Frankfurt am Main: Löscharbeiten dauerten bis Donnerstag an

Alle weiteren Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig aus dem Haus befreien. Zusätzlich konnte die Feuerwehr mehrere Kaninchen sowie eine Katze vor den Flammen retten. Wie es zu dem Feuer kommen konnte ist bislang unklar.

Die Feuerwehr war bis spät in den Donnerstagmorgen mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.