Schwerste Verletzungen

Fahranfängerin kracht in Dreirad-Roller

15.02.2022, 08:13 Uhr | dpa, mtt

Eine junge Frau hat beim Abbiegen einen 51-Jährigen auf einem Dreirad-Motorroller erfasst. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein 51-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß in Großkrotzenburg bei Frankfurt schwer verletzt worden. Am Montagnachmittag sei der Mann auf seinem Dreirad-Roller unterwegs gewesen, als er an einer Kreuzung mit einer 18-jährigen Autofahrerin kollidiert sei, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Fahranfängerin den Mann übersehen, als sie mit ihrem Polo abbiegen wollte. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.



Die Polizei spricht von "schwerwiegende Verletzungen", die er sich zuzog. Laut einem Reporter vor Ort schwebte der Mann in Lebensgefahr.



Unfall im Main-Kinzig-Kreis bei Frankfurt: Hubschrauber musste in zwei Kilometern Entfernung landen

Er sei durch die Wucht der Kollision mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden, berichtete der Reporter. Ersthelfer seien ihm sofort zur Hilfe geeilt und hätten ihn bis zum Eintreffen des ersten Rettungswagens versorgt.



Da der angeforderte Rettungshubschrauber nicht in unmittelbarer Nähe von der Unfallstelle, sondern nur rund zwei Kilometer entfernt auf dem Festplatz in Großkrotzenburg habe landen können, musste ein Rettungswagen den in Lebensgefahr schwebenden Mann dorthin transportieren.

Die junge Frau wurde leicht verletzt, kam aber auch in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 8.000 Euro. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.