Raub mit Todesfolge

48-Jähriger muss sich vor Jugendgericht verantworten

22.02.2022, 11:45 Uhr | dpa

Nach fast drei Jahrzehnten hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft Anklage in einem Mordfall erhoben: Ein heute 48-Jähriger soll gemeinsam mit einem weiteren Mann einen Optiker getötet haben – um einen Raub zu vertuschen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen Mann erhoben, welcher vor 28 Jahren einen Frankfurter Optiker ermordet haben soll, das teilt die Behörde am Dienstag mit.

Demnach soll der heute 48-Jährige gemeinsam mit einem Komplizen ihr Opfer am 20. Januar 1994 in dessen Kontaktlinsengeschäft in Frankfurt überfallen haben. Der damals 29 Jahre alte mutmaßliche Mittäter sei dort Kunde gewesen. Der Angeklagte war damals 20 Jahre alt.

Die Männer fesselten und knebelten den Optiker und verbanden ihm die Augen, um die Geschäftsräume nach Wertgegenständen zu durchsuchen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Doch das Opfer konnte sich befreien. Um zu verhindern, dass der Optiker seinen Kunden erkennt, sollen die Männer ihn mit Messerstichen in den Hals und Würgen ermordet haben.



Frankfurt: Alte DNA-Spuren führten zu dem Verdächtigen

Die mutmaßlichen Täter flohen mit mehreren Bankkarten und Euroschecks, mindestens 1.000 Euro in bar und der Armbanduhr des 60-jährigen Opfers. Der damals 29-jährige mutmaßliche Mittäter ist den Angaben zufolge Türke. Er soll sich spätestens ein Jahr nach der Tat in die Türkei abgesetzt haben, das Verfahren gegen ihn wird separat behandelt. Der nun Angeklagte ist deutscher Staatsangehöriger.

Auf seine Spur kamen die Ermittler, als sie Ende 2017 den Fall wieder aufnahmen und unter anderem DNA-Spuren auswerteten. Der Mann wurde daraufhin am 22. März vergangenen Jahres festgenommen und sitzt seitdem in Haft.

Zu den Vorwürfen äußerte er sich bisher nicht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Da er zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt war, wurde Anklage zur Jugendkammer des Landgerichts Frankfurt erhoben. Sie lautet auf gemeinschaftlichen Mord und Raub mit Todesfolge.