Sänger verrechnet sich

Pietro Lombardi wütet über hohe Benzinpreise

11.03.2022, 18:50 Uhr | t-online

Pietro Lombardi (Archivbild): Er spielte mit seiner Band am Mittwoch in Frankfurt. (Quelle: Kirchner-Media/t-online)

Nach einer pandemiebedingten Pause kann Pietro Lombardi nun wieder auftreten. Vor einem Konzert in Hessen wurde der Sänger nun aber richtig sauer. Nur hatte er dabei manches nicht bedacht.

Vor den utopischen Spritpreisen ist auch kein TV-Star gefeit – zumindest nicht Pietro Lombardi. Der 29-Jährige war am Mittwoch zu seinem Auftritt in Frankfurt am Main unterwegs, als er an einer örtlichen Tankstelle Halt machte.



Doch hier wartete auf den früheren "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner eine böse Überraschung, wie er in seiner Instagram-Story berichtet.



"Spaß beiseite, das ist echt krass, Alter"

Fast 200 Euro muss der Sänger für seine Tankrechnung bezahlen, wie er den Fans auf seinem Instagram-Account mitteilt. "Krank" nennt Lombardi diese Preise und macht damit seinem Ärger Luft.

"Meine Reise nach Frankfurt und von Frankfurt nach Berlin (seinem nächsten Tour-Halt, Anm.d.R.) wird mich einfach 700 Euro kosten. Das ist ja echt unverschämt!", rechnet Lombardi seinen Fans vor.

Knapp 200 Euro für Sprit. Pietro Lombardi ist schockiert. (Quelle: Instagram-Account Pietro Lombardi)



Diese Rechnung stimmt nicht ganz: Geht man davon aus, dass Lombardi mit seiner Mercedes-Benz G-Klasse in Berlin gestartet ist, verbraucht er 9,1-16 l/100km Benzin. Die Strecke Berlin-Frankfurt und zurück sind rund 1.100 Kilometer. Beim derzeitigen Spritpreis für Benziner von 2,24 Euro kommt man auf eine Summe von 389,22 Euro.

Nur zum Vergleich: Das Bahnticket für Hin und Zurück hätte 210 Euro gekostet. Also nur etwa die Hälfte dessen, was für die Autofahrt wirklich anfällt.