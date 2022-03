Polizeieinsatz in der Nacht

Toter Mann in Zeltlager entdeckt – Kripo ermittelt

13.03.2022, 14:25 Uhr | pb, t-online

Polizist in Frankfurt (Symbolfoto): In der Nacht wurde eine Leiche in Oberrad entdeckt, jetzt ermittelt die Polizei. (Quelle: osnapix/imago images)

In der Nacht ist in Frankfurt in einem Zeltlager ein toter Mann entdeckt worden. Eine Mordkommission war im Einsatz, die Hintergründe des Vorfalls sind noch rätselhaft. Wurde der Mann getötet?

In Frankfurt-Oberrad ist am Samstagabend eine Leiche entdeckt worden. Nun hat die Frankfurter Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Das teilten die Ermittler in einer Stellungnahme am Sonntag mit.

Die männliche Person sei leblos gegen 23.30 Uhr auf einer Freifläche an der Kaiserleipromenade entdeckt worden, hieß es weiter. Bislang sei die Identität des Toten noch unklar. Laut "Bild"-Zeitung stehen dort einige Zelte und Hütten aus Brettern – womöglich eine Obdachlosenunterkunft.

Die Polizei war dem Bericht zufolge mit Gerichtsmedizinern, Mitgliedern einer Mordkommission und Spurensicherung vor Ort. Auch eine Tatortgruppe des Landeskriminalamts aus Wiesbaden soll an dem Einsatz beteiligt sein.