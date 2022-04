Magen-Darm-Ausbruch

65 Menschen nach Restaurantbesuch krank

26.04.2022, 08:24 Uhr | t-online, ads

Mindestens 65 Menschen sind nach Besuchen in einem Restaurant in Frankfurt krank. Die Stadt hat den Betrieb amtlich geschlossen. Nun läuft die Spurensuche.

In Frankfurt am Main haben zahlreiche Gäste eines Restaurants eine Magen-Darm-Erkrankung erlitten. Das teilt die Stadt am Montag mit. Demnach seien die Fälle seit dem 3. April aufgetreten. "Nachdem uns die ersten Verdachtsfälle gemeldet wurden, haben die zuständigen Stellen sofort alle Maßnahmen ergriffen, um die Ursache so schnell wie möglich zu identifizieren", so Gesundheitsdezernent Stefan Majer und Ordnungsdezernentin Annette Rinn.

Kurios: Noch am 4. April habe es eine Routine-Kontrolle in dem Betrieb gegeben, bei der es jedoch keine Beanstandungen gegeben habe. Einziges Manko sei eine in Deutschland "nicht verkehrs- und verzehrfähige" Gewürzpaste gewesen, so die Stadt.

Frankfurt am Main: Mehrere Zutaten unter Verdacht

Nun werde ermittelt, ob sie Schuld an den Gastroenteritis-Fällen sein könnte. Auch eine Erdnusssauce und ein Hähnchenpulver stehen offenbar im Verdacht.

Das Restaurant sei seit dem 18. April geschlossen worden. "Die meisten Betroffenen sind inzwischen wieder vollständig genesen. Von einigen wenigen noch symptomatischen Personen wurden Proben genommen, um die Ursache des Ausbruchs im Labor zu untersuchen", heißt es vonseiten der Stadt.