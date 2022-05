IG Metall will Tarifrunde nicht verschieben: Setzt auf Staat

Die anstehende Tarifrunde f├╝r die Metall- und Elektroindustrie darf nach Ansicht der IG Metall nicht verschoben werden oder in einer Nullrunde enden. "Die Metallerinnen und Metaller werden nicht verzichten, verschieben oder vertagen. Daf├╝r sind die Belastungen durch die Pandemie oder die enorm hohe Inflation viel zu gro├č", erkl├Ąrte der Chef des Bezirks Mitte, J├Ârg K├Âhlinger, am Dienstag in Frankfurt nach einer ersten Sitzung der regionalen Tarifkommission.