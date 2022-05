Fraport: Beratungen über Beteiligung an russischem Flughafen

Der mehrheitlich ├Âffentlich kontrollierte Flughafenbetreiber Fraport AG ├╝berpr├╝ft seine Beteiligung am viertgr├Â├čten russischen Flughafen in St. Petersburg-Pulkovo. Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hat f├╝r kommenden Montag (9. Mai) den Aufsichtsrat des MDax-Konzerns zusammengerufen, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag best├Ątigte. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk berichtet. Das Land Hessen kontrolliert gemeinsam mit der Stadt Frankfurt die Mehrheit der Aktiengesellschaft.

Mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ist die Beteiligung in St. Petersburg heikel geworden, zumal m├Âgliche Verst├Â├če gegen die westlichen Sanktionen ├╝berpr├╝ft werden m├╝ssen. Fraport l├Ąsst nach eigenen Angaben die Gesch├Ąfte ruhen. Was Boddenberg dem Kontrollgremium vorschlagen will, ist bislang nicht bekannt.