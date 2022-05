Lufthansa-Maschine ließ Juden nicht an Bord

Versuche der Schadensbegrenzung fĂŒr die Lufthansa: Die Airline steht im Netz in der Kritik – in Frankfurt hatte eine Maschine mehreren orthodoxen Juden den Weiterflug verweigert.

"Lufthansa entschuldigt sich ausdrĂŒcklich bei den GĂ€sten", hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Tweet der Fluggesellschaft. "Die Ereignisse stehen nicht im Einklang mit unseren Werten." Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker forderte die Lufthansa-Unternehmensspitze auf, Stellung zu beziehen.

Der Vorfall hatte sich am vergangenen Mittwoch (4. Mai) in Frankfurt/Main ereignet. Vorangegangen sei die mehrfache Weigerung einiger FluggÀste auf dem Flug von New York nach Frankfurt, auch nach Aufforderung der Crew, Masken zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu tragen, hatte die Lufthansa am Freitag auf Anfrage erklÀrt.